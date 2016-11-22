В Приморье снят режим ЧС
Региональный режим ЧС, введенный в муниципалитетах Приморского края в августе этого года из-за проливных дождей, снят, — об этом сообщает пресс-служба АПК, передают «Вести: Приморье».
Распоряжение о снятии режима ЧС подписал Губернатор Олег Кожемяко во время заседания краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Как доложили главе региона руководители профильных департаментов Администрации Приморья и руководители пострадавших муниципалитетов, практически все восстановительные работы по ликвидации последствий стихии завершены.
«Выплачены компенсации пострадавшему населению, компенсирован ущерб сельхозпроизводителям, завершаются работы по ремонту дорог и расчистке русел рек», – уточнили они.
Всего на компенсацию ущерба от наводнения из федерального и краевого бюджетов направлено около двух миллиардов рублей.
Олег Кожемяко подчеркнул, что до конца текущего года восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры должно быть завершено.
«Работы нужно завершить не только в срок, но и качественно. Самое главное мы должны в будущем минимизировать ущерб от наводнений, особенно это касается расчистки русел рек – нам надо быть готовыми не только к летним ливням, но и весенним паводкам», - обозначил глава региона.
Напомним, при прохождении серии тайфунов и циклонов над территорией Приморья оказались подтопленными 47 населенных пунктов в 17 муниципалитетах. Повреждено более 100 километров дорог, 25 мостов, пострадало 10 тысяч гектаров сельхозугодий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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