Проезды ко всем пострадавшим от наводнения населённым пунктам Приморья восстановлены
В Приморье продолжается ликвидация последствий сильных августовских дождей. О ходе работ доложили Губернатору Олегу Кожемяко на заседании оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям в пятницу, 13 сентября, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевую пресс-службу ГО и ЧС.
Как доложили руководители профильных ведомств, объекты ЖКХ и энергетики в пострадавших районах работают в штатном режиме, проезд восстановлен ко всем населенным пунктам.
«Еще продолжаются работы на дороге в поселок Безверхово, там идет подсыпка и уплотнение дорожного полотна», – уточнил начальник отдела департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Владимир Богачев.
Губернатор распорядился сосредоточить усилия глав муниципалитетов и дорожных служб на восстановлении дорог до наступления холодов.
«Направим на эти цели дополнительные средства, и ваша задача максимально привести в порядок дороги», – заявил Олег Кожемяко.
Он поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации последствий стихии, отметив, что самый тяжелый период пройден.
«Сейчас нужно продолжить работу по оказанию адресной помощи населению, особенно пожилым, одиноким, закупке стройматериалов, уборке территорий – возможности для этого есть, режим ЧС продолжает действовать», – обозначил глава края.
Обратил внимание Олег Кожемяко и на приближение пожароопасного периода и отопительного сезона.
«Параллельно восстановительным работам занимайтесь окашиванием территорий, созданием минерализованных полос. Берем под контроль обеспечение населения дровами», – пояснил губернатор.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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