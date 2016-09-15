Минсвязи Приморья назвало сроки окончания восстановления кабельных линий интернет-провайдеров

Полностью завершить восстановительные работы на кабельных сетях, поврежденных в результате ледяного дождя в Приморье, планируется до 25 декабря. О ходе восстановительных работ доложили губернатору края Олегу Кожемяко на заседании оперативного штаба во вторник, 8 декабря, сообщают «Вести:Приморье».

Заместитель председателя Правительства – министра цифрового развития и связи Приморья Константин Волошин отметил, из 600 базовых станций сотовых операторов, пострадавших во время стихии, 552 уже восстановлены.

«Также из-за стихии оказались уничтожены 60% линейно-кабельных сооружений связи во Владивостоке и Артеме. В краевой столице восстановлены примерно 80-85% из них, в Артеме эта цифра достигает 90%. Крайний срок завершения работ – 20-25 декабря», – уточнил Волошин. При этом он добавил, что только во Владивостоке задействованы 123 ремонтные бригады численностью 456 человек.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим ЧС регионального характера, введенный распоряжением губернатора 20 ноября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]