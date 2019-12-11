Олег Кожемяко назвал сроки снятия режима ЧС в Приморье

Режим ЧС регионального характера продолжает действовать в Приморье. Для его снятия потребуется ликвидировать все последствия ледяного шторма на наиболее пострадавших территориях. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко, сообщают «Вести:Приморье».

По словам губернатора, необходимо устранить ряд проблемных вопросов как во Владивостоке, так и в Артеме. Только после этого можно говорить о снятии режима.

«Режим ЧС в Приморье еще действует. Для его снятия, как минимум альпинисты, которые сейчас трудятся на Золотом мосту, должны завершить всю работу. После этого, собрав все данные, проанализировав ситуацию, примем решение о его снятии. Основные аварийно-восстановительные работы практически завершены – людям поданы свет, вода, тепло, остались мелкие вопросы, которые тоже нужно решить», – обозначил глава региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]