Кожемяко распорядился провести службные проверки по фактам повреждения мостов в Приморье

Из-за сильных дождей в Приморском крае введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, который распространен на территории 15 муниципальных образований.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, постановлением главы региона краевой режим ЧС распространен на Владивосток, Дальнереченск, Лесозаводск, Находку, Партизанск, Уссурийск, Дальнереченский, Красноармейский, Лазовский, Надеждинский, Октябрьский, Партизанский, Пожарский, Пограничный и Хасанский районы.

О ходе ликвидации последствий стихии доложили губернатору Олегу Кожемяко на заседании оперативного штаба по ЧС в четверг, 29 августа.

Наиболее сложная ситуация сложилась во Владивостоке, где за несколько дней выпало более 150 миллиметров осадков. Подтопленными оказались районы станций Спутник и Океанская, сейчас там работают группы спасателей. По информации главы города Олега Гуменюка, все наносы с дорог убраны, последняя улица – Ладыгина. Всего за ночь вывезено 600 кубометров грунта – были задействованы 11 бригад, 20 КамАЗов.

«Прочистили еще ливневку, в том числе на Русском. Разбираем стенки, которые упали, примерный ущерб составляет около 100 миллионов рублей», – доложил мэр.

Олег Кожемяко подчеркнул, что администрация готова оказывать помощь муниципалитетам в защите их от наводнений, для этого главы территорий должны держать такие вопросы на контроле.

«Вы сейчас готовите проектную документацию по дамбам, было бы разумно заключить контракты на берегоукрепление, дноуглубительные работы», – заявил Олег Кожемяко, поручив главе Владивостока оперативно подготовить документацию на расчистку русла реки Богатая, которая и послужила причиной подтопления пригорода Владивостока.

Особое внимание глава Приморья уделил вопросу восстановления проездов к населенным пунктам почти десятка муниципальных образований и поручил провести служебную проверку по фактам повреждения мостов, направив соответствующие обращения в прокуратуру.

«Нужно четко понимать, какие меры принимались для того, чтобы сохранить мосты. Почему подрядная организация заявляет, что она отвечает за покраску, уборку мусора, а сохранить мост она не должна?! Проведите проверку и направьте соответствующее обращение в прокуратуру, пусть тоже проверит работу этого подрядчика. Необходимо еще посчитать, какой ущерб нанесло его бездействие. Мы не можем терпеть такое отношение и смотреть как чье-то неумение работать доламывает нашу инфраструктуру!» – потребовал Олег Кожемяко.

Губернатор поручил главам городов и районов сконцентрировать все усилия на ликвидации последствий стихии и принятию мер по минимизации ущерба от ожидающихся в ближайшие дни дождей в крае.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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