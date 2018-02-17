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Житель Владивостока выиграл более 2 млн. рублей в лотерею

Житель Владивостока выиграл более 2 млн. рублей в лотерею

Фото: cheltv.ru

Участник «Гослото «5 из 36» из Владивостока стал миллионером, — сообщают «Вести: Приморье». 

Как сообщается на сайте stoloto.ru,  счастливчик купил билет за 40 рублей в мобильном приложении. Выигрыш составил 2197032 рубля. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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