Житель Владивостока выиграл более 2 млн. рублей в лотерею

Участник «Гослото «5 из 36» из Владивостока стал миллионером, — сообщают «Вести: Приморье».

Как сообщается на сайте stoloto.ru, счастливчик купил билет за 40 рублей в мобильном приложении. Выигрыш составил 2197032 рубля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]