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Укравших два телефона мужчин задержали спустя пять лет

Укравших два телефона мужчин задержали спустя пять лет

Фото: bryansku.ru

Несколько лет понадобилось сотрудникам правоохранительных органов, чтобы найти мужчин, избивших двух студентов ради телефонов, — сообщили «Вестям: Приморье» в управлении следственного комитета. 

 Следственными  органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин 1993 и 1995 годов рождения. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных  п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

По версии следствия, ночью 11 января 2014 года на улице Батарейная в городе Владивостоке  обвиняемые напали на двух несовершеннолетних студентов,  избили их и забрали сотовые телефоны. 

Как сообщалось ранее, уголовное дело по факту грабежа было приостановлено и в течение нескольких лет  сотрудники  полиции при взаимодействии со следователями Следственного комитета устанавливали причастных к совершению  грабежей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к преступлению причастны двое  мужчин. Они задержаны   в июне 2019 года  в квартире в  городе Владивостоке, где скрывались от следствия.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Оперативное сопровождение по  уголовному делу осуществляли сотрудники полиции и Росгвардии.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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