Укравших два телефона мужчин задержали спустя пять лет
Несколько лет понадобилось сотрудникам правоохранительных органов, чтобы найти мужчин, избивших двух студентов ради телефонов, — сообщили «Вестям: Приморье» в управлении следственного комитета.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин 1993 и 1995 годов рождения. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).
По версии следствия, ночью 11 января 2014 года на улице Батарейная в городе Владивостоке обвиняемые напали на двух несовершеннолетних студентов, избили их и забрали сотовые телефоны.
Как сообщалось ранее, уголовное дело по факту грабежа было приостановлено и в течение нескольких лет сотрудники полиции при взаимодействии со следователями Следственного комитета устанавливали причастных к совершению грабежей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к преступлению причастны двое мужчин. Они задержаны в июне 2019 года в квартире в городе Владивостоке, где скрывались от следствия.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники полиции и Росгвардии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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