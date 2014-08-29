Укравших два телефона мужчин задержали спустя пять лет

Несколько лет понадобилось сотрудникам правоохранительных органов, чтобы найти мужчин, избивших двух студентов ради телефонов, — сообщили «Вестям: Приморье» в управлении следственного комитета.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин 1993 и 1995 годов рождения. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

По версии следствия, ночью 11 января 2014 года на улице Батарейная в городе Владивостоке обвиняемые напали на двух несовершеннолетних студентов, избили их и забрали сотовые телефоны.

Как сообщалось ранее, уголовное дело по факту грабежа было приостановлено и в течение нескольких лет сотрудники полиции при взаимодействии со следователями Следственного комитета устанавливали причастных к совершению грабежей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к преступлению причастны двое мужчин. Они задержаны в июне 2019 года в квартире в городе Владивостоке, где скрывались от следствия.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники полиции и Росгвардии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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