Светила российской и зарубежной медицины встретились на конгрессе во Владивостоке

Во Владивостоке открылся XVI Тихоокеанский медицинский конгресс, собравший более 4 тысяч делегатов соо всей России, а также из стран АТР, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на департамент здравоохранения Приморского края.

Участниками крупнейшего научного и медицинского события Дальнего Востока и России стали более 4 тысяч делегатов. Это представители российского и зарубежного медсообщества – профессора, ученые, практикующие врачи, специалисты в области клинической фармакологии, деятели науки и студенты.

Присутствующий на открытии конгресса губернатор Олег Кожемяко подчеркнул важность и актуальность вопросов и направлений, планируемых к обсуждению в рамках конгресса, среди которых – доступность медицинских услуг, лекарственное обеспечение, подготовка кадров, демография, внедрение передовых технологий.

«Это направления, обозначенные национальным проектом “Здравоохранение”. На краевом уровне приняты решения, уже позволившие переоснастить 23 медучреждения, увеличить охват диспансеризированного населения в 1,5 раза, привлечь в сферу молодых специалистов. И на этих мерах нельзя останавливаться, необходимо создавать лучшие условия для развития медицины в Приморье», – заявил глава региона.

Официальное открытие Тихоокеанского медицинского конгресса состоялось сегодня, но приуроченные к нему семинары, форумы, мастер-классы стартовали еще в первой половине сентября – всего более 60 мероприятий проходят в эти дни как в Тихоокеанском государственном медицинском университете, так и в ведущих лечебных учреждениях края.

«В эти дни в Приморье работают самые именитые ученые, профессора, представители отечественной и иностранной медицины», – обозначил ректор ТГМУ Валентин Шуматов.

Высокий научный и образовательный уровень конгресса обеспечивают ведущие российские ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга, Томска, Иркутска, а также ученые из Японии, Южной Кореи, Китая. Опытом и наработками с приморскими врачами делятся ведущие российские и зарубежные специалисты – кардиологи, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, психиатры, неонатологи, специалисты в области уникальных репродуктивных и клеточных технологий, фармакологи и другие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]