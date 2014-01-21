Кадастровый инженер в Уссурийске присвоил 11,5 га муниципальной земли





Уссурийская городская прокуратура в ходе рассмотрения обращения гражданина, сообщившего и нарушениях земельного законодательства, выявила незаконные действия, связанные с межеванием двух земельных участков общей площадью 11,5 га, находившихся в муниципальной собственности, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Уссурийска.

Установлено, что местный житель, являющийся кадастровым инженером, имел право на два пая в виде 15 га земли на территории, входящей в состав земель колхоза «Коммунар», расположенного в с. Борисовка Уссурийского городского округа.

Действуя из корыстных побуждений, под видом положенного ему пая, мужчина незаконно приобрел право собственности на два земельных участка, находящиеся за пределами земель колхоза.

Так, используя свои специальные познания в области землеустройства, он провел межевание нужных ему земельных участков, отобразив их в документах, как входящие в состав земель колхоза.

В дальнейшем на основании содержащих недостоверные сведения документов было незаконно оформлено право собственности на два земельных участка общей площадью 11,5 га, находящихся в ведении Уссурийского городского округа.

Учитывая данные обстоятельства, городской прокурор направил материалы проверки в следственный орган для принятия процессуального решения.

По итогам их рассмотрения возбуждено 2 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ход и результаты расследования которых поставлены на контроль городской прокуратуры.

Одновременно надзорным ведомством направлено в суд два исковых заявления об аннулировании права собственности на незаконно приобретенные земельные участки и снятии их с кадастрового учета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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