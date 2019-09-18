Автобус переехал женщину на пешеходном переходе на Семеновской площади (видео)
В дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о том, что на остановке общественного транспорта «Площадь Семеновская» водитель маршрутного автобуса №23 совершил наезд на пешехода, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на ГИБДД г. Владивостока.
Установлено, что 41-летний водитель пассажирского автобуса, следующего по маршруту «площадь Семеновская – Автовокзал» при движении вдоль остановки не заметил пожилую женщину и наехал ей на ногу. Пострадавшую госпитализировали врачи скорой помощи. В медучреждении женщине будет поставлен диагноз и назначено соответствующее лечение.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства происшествия. По факту ДТП назначено проведение ряда исследований, по результатам которых будет установлена степень тяжести вреда, причиненного здоровью пешехода, и принято решение в соответствии с российским законодательством.
Видео, снятое практически сразу после происшествия, появилось на канале паблика @dps.control.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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