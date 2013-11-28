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Первый снегопад прошел в Приморье (фото)

Первый снегопад прошел в Приморье (фото)

Фото: dps_vl

Северные районы Приморья накрыл снежный циклон. В Красноармейском районе сегодня днем выпыл первый снег, причем осадки были умереными, поэтому местами даже на время образовался снежный покров, сообщает "Вести: Приморье". 

Ранее синоптики предсказывали похолодание и возможное выпадение снега. Холодный циклон зацепил своей облачной шапкой лишь северные районы Приморья, на остальной территории региона светит солнце, наблюдается переменная облачность. При этом ветрено и прохладно. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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