Первый снегопад прошел в Приморье (фото)
Северные районы Приморья накрыл снежный циклон. В Красноармейском районе сегодня днем выпыл первый снег, причем осадки были умереными, поэтому местами даже на время образовался снежный покров, сообщает "Вести: Приморье".
Ранее синоптики предсказывали похолодание и возможное выпадение снега. Холодный циклон зацепил своей облачной шапкой лишь северные районы Приморья, на остальной территории региона светит солнце, наблюдается переменная облачность. При этом ветрено и прохладно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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