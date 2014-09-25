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В Уссурийске нашли водителя, сбившего на «зебре» подростка  

В Уссурийске нашли водителя, сбившего на «зебре» подростка  

Фото: 4esnok.by


Водителя, сбившего 15-летнюю девушку и скрывшегося с места происшествия, удалось найти, — сообщают «Вести: Приморье» по информации пресс-службы МВД по г. Уссурийску.

В Уссурийске на перекрестке улиц Раковская и проспекта Блюхера водитель неустановленной автомашины совершил наезд на 15-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Не оказав помощи потерпевшей, водитель скрылся с места происшествия.

Медики диагностировали девочке ушиб плечевого сустава.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД отдела МВД России по городу Уссурийску установили личность и местонахождение правонарушителя. Им оказался 53-летний местный житель, управлявший грузовиком Мазда Бонго Брауни.

За оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, на мужчину составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Материалы направлены в мировой суд для принятия решения.

Санкция данной статьи влечет наказание в виде административного  ареста на срок до пятнадцати суток либо лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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