Два водителя пострадали в массовом ДТП в Приморье

Сразу пять машин стали участниками дорожного происшествия в Уссурийске в районе дома № 51 по проспекту Блюхера.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Уссурийску, водитель автомашины "Субару Форестер" выехал на встречную полосу движения, где снес по очереди три автомобиля "Мазда Капелла", "Нисан Серена" и "Тойота Королла Аксио", последняя по инерции продолжила движение и столкнулась с автомашиной "Тойота Премио".

Виновник автоаварии с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадали водители автомобилей "Мазда Капелла" и "Тойота Королла Аксио". Медики оказали женщинам необходимую медицинскую помощь, после чего пострадавших направили на амбулаторное лечение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции установили личность и задержали водителя, управлявшего автомобилем "Субару Форестер". Им оказался 47-летний местный житель. За оставление места ДТП в отношении него сотрудники полиции составили протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Материалы направлены в суд для принятия решения. Нарушителю грозит арест на срок до 15 суток либо лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет. Ему также предстоит возместить материальный ущерб, причиненный в результате происшествия владельцам автомашин, получивших механические повреждения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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