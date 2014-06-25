Бывший наставник Ларисы Белобровой выпустил завершающую часть трилогии о цирке

Создатель одной из первых в России детских школ циркового искусства Владимир Агаев презентовал новую книгу о детском цирковом коллективе «Пути преодоления». На презентацию приехали его ученики из разных концов страны, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Арсеньевского городского округа.

Поздравить своего учителя с выпуском книги в Арсеньев приехали воспитанники «Веселой арены» разных лет, родители ребят, друзья, коллеги Владимира Агарева, который, к слову, является почетным жителем г. Арсеньева.

На презентации книги присутствовали врио главы Арсеньевского городского округа Владимир Пивень и председатель Думы Арсеньевского городского округа Анатолий Щербаков.

Книга «Пути преодоления» – третья часть трилогии автора о детском цирковом коллективе. Основатель «Веселой арены» рассказывает о судьбах воспитанников цирковой школы. Не все выбрали в дальнейшем цирковую карьеру, но годы, проведенные в «Веселой арене», дали юношам и девушкам стержень в жизни, научили ставить цели в жизни и добиваться результата.

Выпускники школы живут сегодня в разных городах и странах. Одна из учениц Агарева - заслуженная артистка России Лариса Белоброва. Некоторые из учеников специально приехали в гости к своему наставнику. Среди них – Светлана Шипова, «принцесса цирка», исполнительница знаменитого номера «эквилибр на лестнице», и Юлия Бородина, которая окончила Государственное училище циркового и эстрадного искусства в г. Москва.

Поздравить автора приехал Владимир Тыцких, известный приморский писатель, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ.

Воспитанники цирковой школы поздравили Владимира Агарева яркими цирковыми номерами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]