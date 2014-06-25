Бывший наставник Ларисы Белобровой выпустил завершающую часть трилогии о цирке
Создатель одной из первых в России детских школ циркового искусства Владимир Агаев презентовал новую книгу о детском цирковом коллективе «Пути преодоления». На презентацию приехали его ученики из разных концов страны, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Арсеньевского городского округа.
Поздравить своего учителя с выпуском книги в Арсеньев приехали воспитанники «Веселой арены» разных лет, родители ребят, друзья, коллеги Владимира Агарева, который, к слову, является почетным жителем г. Арсеньева.
На презентации книги присутствовали врио главы Арсеньевского городского округа Владимир Пивень и председатель Думы Арсеньевского городского округа Анатолий Щербаков.
Книга «Пути преодоления» – третья часть трилогии автора о детском цирковом коллективе. Основатель «Веселой арены» рассказывает о судьбах воспитанников цирковой школы. Не все выбрали в дальнейшем цирковую карьеру, но годы, проведенные в «Веселой арене», дали юношам и девушкам стержень в жизни, научили ставить цели в жизни и добиваться результата.
Выпускники школы живут сегодня в разных городах и странах. Одна из учениц Агарева - заслуженная артистка России Лариса Белоброва. Некоторые из учеников специально приехали в гости к своему наставнику. Среди них – Светлана Шипова, «принцесса цирка», исполнительница знаменитого номера «эквилибр на лестнице», и Юлия Бородина, которая окончила Государственное училище циркового и эстрадного искусства в г. Москва.
Поздравить автора приехал Владимир Тыцких, известный приморский писатель, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ.
Воспитанники цирковой школы поздравили Владимира Агарева яркими цирковыми номерами.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
20.04.2019 4 человека будут бороться за кресло градоначальника Арсеньева
-
20.02.2018 Андрей Тарасенко встретился с главой Арсеньева
-
05.04.2017 Избран новый глава Арсеньева
-
05.04.2016 Детская цирковая школа «Веселая арена» отметила 45-летие
-
06.10.2015 Прокурор Арсеньева потребовал восстановить горячее водоснабжение на территории городского округа
-
25.06.2014 Ученики арсеньевской цирковой студии войдут в труппу Владивостокского цирка
Добавить комментарий