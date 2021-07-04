Ушел из жизни председатель почётных граждан Арсеньева Владимир Агарев
Скорбная весть. 3 июня 2021 года на 81-м году жизни после болезни в городской больнице Арсеньева скончался Председатель почётных граждан Арсеньева Владимир Михайлович АГАРЁВ, основатель и первый директор знаменитой на всю страну и за рубежом детской цирковой школы "Веселая арена", сообщают «Вести:Приморье».
Михалыч, так его называли друзья, останется в памяти энергичным, неунывающим человеком. У него не было собственных детей, но у него есть дети по всему миру. Это учащиеся и выпускники цирковой школы, которая стала одним из брендов Арсеньева, его визитной карточкой. Владимир Агарев - автор 4 книг о педагогическом опыте и замечательных людях, с которыми ему пришлось встречаться или работать. До последнего дня своей жизни он интересовался делами "Веселой арены", помогал ей, будучи на пенсии, и советом, и делом.
Владимир Михайлович, как Почетный гражданин, активно участвовал в общественной жизни города.
Дата и время прощания с Владимиром Агаревым будет известна позже.
Царствия небесного.