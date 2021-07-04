Ушел из жизни председатель почётных граждан Арсеньева Владимир Агарев

Скорбная весть. 3 июня 2021 года на 81-м году жизни после болезни в городской больнице Арсеньева скончался Председатель почётных граждан Арсеньева Владимир Михайлович АГАРЁВ, основатель и первый директор знаменитой на всю страну и за рубежом детской цирковой школы "Веселая арена", сообщают «Вести:Приморье».

Михалыч, так его называли друзья, останется в памяти энергичным, неунывающим человеком. У него не было собственных детей, но у него есть дети по всему миру. Это учащиеся и выпускники цирковой школы, которая стала одним из брендов Арсеньева, его визитной карточкой. Владимир Агарев - автор 4 книг о педагогическом опыте и замечательных людях, с которыми ему пришлось встречаться или работать. До последнего дня своей жизни он интересовался делами "Веселой арены", помогал ей, будучи на пенсии, и советом, и делом.

Владимир Михайлович, как Почетный гражданин, активно участвовал в общественной жизни города.

Дата и время прощания с Владимиром Агаревым будет известна позже.

Царствия небесного.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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