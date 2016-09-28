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По улицам Уссурийска промчались полторы тысячи человек

Фото: Сергей Флоренцев

21 сентября 2019 года на старт «Кросса нации» у ворот городского парка в Уссурийске вышло 1500 человек. В городе этот забег ещё не собирал столько участников. Самую большую команду выставило Уссурийское суворовское военное училище -110 человек, из них 106 суворовцев и 4 преподавателя. Дистанция бега 2, 3 км., сообщает ""Вести: Приморье" со ссылкой на телестудию УСВУ. 

ДЛЯ СПРАВКИ: Кросс на́ции — самое массовое спортивное мероприятие на территории Российской Федерации, забег на дистанции от 1 км до 12 км. ... Основная цель «Кросса нации» — это пропаганда здорового образа жизни и привлечение граждан России к занятиям физической культурой. Всероссийский день бега традиционно проходит в два этапа.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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