До слез не довела. Аллергики Приморья рассказали о "легком" сезоне

В Приморье отмечается снижение числа людей, который обращались к аллергологам-иммунологам этим летом. Августовский сезон цветения разносортных трав приморцы перенесли легче обычного, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на врача иммунолога Татьяну Рубич.

По словам специалиста, обычно количество обращений к врачам с симптомами поллиноза (чхание и зуд в глазах) в Приморье традионно увеличивается с конца июля и пик обращений проходится на август. Однако в этом сезоне тех, кто страдает от цветения амброзии, полыни и дргуих разносортных трав стало меньше, либо аллергики легче перенесли цветение. До конца не понятно с чем связана цикличность возрастания данной патологии.

Для справки: Поллиноз, или сезонный аллергический риноконъюнктивит, — сезонное заболевание, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений. Заболевание иногда называют сенной лихорадкой, хотя сено не является значимым фактором в генезе заболевания, а лихорадка не характерна для данной патологии. По некоторым данным, от поллиноза в России в разной степени страдают около 50 миллиона человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]