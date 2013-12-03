Пробка на федеральной трассе Владивосток-Хабаровск растянулась на 20 километров (видео)

В воскресенье, 22 сентября, добраться до Владивостока очень сложно. На федеральной трассе А 370 образовалась гигантсткая пробка, которая по данным некоторых очевидцев растянулась почти на 20 километров, сообщает "Вести: Приморье".

Автолюбители рассказывают в соцсетях, что, например, путь от Кипарисово до Надеждинска составляет примерно 1,5 часа, при том, что расстояния между поселками всего около 15 километров.

Причина затора на федеральной трассе - дорожные работы. Теплая погода способствовала активному отдыху за городом.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]