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Пробка на федеральной трассе Владивосток-Хабаровск растянулась на 20 километров (видео)

Пробка на федеральной трассе Владивосток-Хабаровск растянулась на 20 километров (видео)

Фото: @nadiskins

В воскресенье, 22 сентября, добраться до Владивостока очень сложно. На федеральной трассе А 370 образовалась гигантсткая пробка, которая по данным некоторых очевидцев растянулась почти на 20 километров, сообщает "Вести: Приморье".

Автолюбители рассказывают в соцсетях, что, например, путь от Кипарисово до Надеждинска составляет примерно 1,5 часа, при том, что расстояния между поселками всего около 15 километров. 

Причина затора на федеральной трассе  - дорожные работы. Теплая погода способствовала активному отдыху за городом.

ВИДЕО @nadiskins

 



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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