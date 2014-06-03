Лечить мужскую эрекцию в Уссурийске предлагают прямо на деревьях

В Уссурийске появилась уличная реклама мужских препаратов. Таблички со словами «виагра» и «сиалис» развешаны в разных частях города на деревьях и столбах, сообщают «Вести:Приморье».

По словам местных жителей, таблички с перечнем дженериков по лечению потенции появились на улицах города несколько дней назад. Это вызвало неоднозначную реакцию горожан. Во-первых, подобные объявления портят вид дворов, а во-вторых, качество рекламируемых в неположенном месте препаратов вызывает сомнение. К тому же дети задают «неуместные» вопросы.

Как выяснили «Вести: Приморье», таблички могут принадлежать компании, которая осуществляет интернет-торговлю. Судя по информации на сайте, свой «взрослый» товар предлагают жителям Уссурийска и Находки.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]