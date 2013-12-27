"Вишенка" из Черниговки - лучший детский духовой ансамбль страны
Во Всероссийском детском центре «Океан» состоялся гала-концерт «Дальневосточные фанфары», которым завершилась программа Всероссийского фестиваля оркестров. Победителем стал приморский образцовый ансамбль народных духовых инструментов «Вишенка», — сообщили «Вестям: Приморье» в администрации края.
Всероссийский фестиваль детских духовых оркестров «Дальневосточные фанфары» проходит во Владивостоке с 4 по 24 сентября. В минувшие выходные состоялось главное событие фестиваля – гала-концерт, организованный Ассоциацией «Духовое общество» имени Валерия Халилова при поддержке Минкультуры и Минпросвещения России в рамках проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
В ходе торжественной церемонии ансамбль «Вишенка» детской школы искусств Черниговского района наградили Благодарственным письмом Государственной Думы Федерального Собрания России «За вклад в развитие культуры Черниговского муниципального района, достижения высокого художественного уровня и оригинальный подход и стиль выступлений».
«Приморские творческие коллективы стабильно показывают профессиональный уровень подготовки и высокие результаты на различных конкурсах. Образцовый ансамбль народной песни и русских народных духовых инструментов “Вишенка” дал нам еще один повод для гордости!» – прокомментировали в департаменте культуры края.
По данным организаторов, творческая смена детских духовых оркестров во Всероссийском детском центре «Океан» собрала 355 детей из 15 субъектов страны.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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