"Вишенка" из Черниговки - лучший детский духовой ансамбль страны

Во Всероссийском детском центре «Океан» состоялся гала-концерт «Дальневосточные фанфары», которым завершилась программа Всероссийского фестиваля оркестров. Победителем стал приморский образцовый ансамбль народных духовых инструментов «Вишенка», — сообщили «Вестям: Приморье» в администрации края.

Всероссийский фестиваль детских духовых оркестров «Дальневосточные фанфары» проходит во Владивостоке с 4 по 24 сентября. В минувшие выходные состоялось главное событие фестиваля – гала-концерт, организованный Ассоциацией «Духовое общество» имени Валерия Халилова при поддержке Минкультуры и Минпросвещения России в рамках проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

В ходе торжественной церемонии ансамбль «Вишенка» детской школы искусств Черниговского района наградили Благодарственным письмом Государственной Думы Федерального Собрания России «За вклад в развитие культуры Черниговского муниципального района, достижения высокого художественного уровня и оригинальный подход и стиль выступлений».

«Приморские творческие коллективы стабильно показывают профессиональный уровень подготовки и высокие результаты на различных конкурсах. Образцовый ансамбль народной песни и русских народных духовых инструментов “Вишенка” дал нам еще один повод для гордости!» – прокомментировали в департаменте культуры края.

По данным организаторов, творческая смена детских духовых оркестров во Всероссийском детском центре «Океан» собрала 355 детей из 15 субъектов страны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]