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Фестиваль духовых оркестров проходит в «Океане». Видеорепортаж Виктории Шандыбиной.

Лучшие детские духовые оркестры со всей страны в эти дни собрались во Владивостоке. Профильная смена проходит в «Океане». И уже в эту субботу там состоится гала-концерт «Дальневосточные фанфары». Чем уникально это событие и сколько музыкантов сыграют мировые хиты одновременно, в репортаже Виктории Шандыбиной.

Виктор Ткаченко приехал во Владивосток из Новосибирской области. Он солист оркестра «БисБэнд».

Виктор Ткаченко, участник смены «Всероссийский фестиваль оркестров» (Новосибирская область): - "Инструмент называется тромбон. Мне он нравится своей необычностью, потому что здесь надо на слух определять ноты."

И таких юных талантов здесь 13 коллективов со всего Дальнего Востока и Сибири. В эту смену работникам «Океана» приходится нелегко. Сложно усидеть на месте и сконцентрироваться, когда повсюду зажигательно репетируют оркестры.

Ксения Дегтянникова, участник смены «Фестиваль оркестров» (Свердловская область): - "Каждый день у нас проходят репетиции и вообще, в «Океане» очень много событий."

Александр Доме, участник смены «Всероссийский фестиваль оркестров» (Новосибирская область): - "Инструмент называется "тарелки". Как говорит наш руководитель, это неотъемлемая часть оркестра. Разный ритм есть. Можно бум бум бум, а можно массивно БАБАААХ."

В рамках фестивальной программы запланировано четыре концерта. Для оркестров это возможность показать себя, для остальных океанцев — приятно провести вечер.

Однако главное событие смены еще впереди — это гала-концерт «Дальневосточные фанфары». Выступать на нем будет сводный оркестр из 350 музыкантов, которые приехали в детский центр. Сейчас главная задача школьников из разных коллективов — сыграться так, что бы сорвать аплодисменты высоких гостей из национального музея музыки и ассоциации «Духового общества».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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