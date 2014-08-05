Часть улиц Владивостока останется без горячей воды на три дня

Энергетики Приморских тепловых сетей продолжают ремонтную кампанию по подготовке Владивостока к новому отопительному сезону. В связи с этим часть улиц Владивостока останется без горячего водоснабжения, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу «ДГК».

В данный момент в городе ведутся перекладки на магистральных тепловых сетях, а также проходят ремонтные работы на теплотрассах.

В связи с ремонтами теплосетей горячее водоснабжение (ГВС) будет временно ограничено у следующих потребителей:

с 23 сентября до 20:00 часов 25 сентября у горожан, проживающих по следующим адресам:

Багратиона: 4, 6, 6а, 8;

Бородинская: 27, 29, 31, 33, 37/3, 39, 41а, 43, 45, 47;

Русская: 74б, 76, 76а, 76б, 78, 78а, 80/2, 82, 84, 86, 88, 88а, 90.

с 23 сентября до 20:00 часов 24 сентября у горожан, проживающих по следующим адресам:

Бурачка: 11, 13, 13у, 15, 17;

Вязовая: 1, 1у, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9у, 10, 12;

Героев Тихоокеанцев: 1а, 16, 20а, 20б, 20в, 20г;

Интернациональная: 51;

Каштановая: 13;

Кипарисовая: 2, 16, 18, 20;

Коммунаров: 32, 32а, 36/1;

Окатовая: 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 21;

Слуцкого: 16/1, 16/2, 16/3, 16у.

Напомним, 16 сентября во Владивостоке завершился третий, заключительный этап гидравлических испытаний. От горячего водоснабжения были отключены жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от ТЭЦ «Восточная». Также временно ГВС было отключено у жителей Ленинского района, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-2. Проверка Фадеевской теплотрассы стала заключительным этапом гидравлических испытаний.

В ходе гидравлических испытаний энергетики смогли оценить качество ремонтных работ, проведенных на трубопроводах в летний период, а также в случае выявления мест порывов и течей устранить неисправности. Энергетики просят жителей города с пониманием отнестись к отключениям от горячего водоснабжения, так это вынужденная мера, которая позволяет подготовить теплосети к предстоящему отопительному сезону.

Потребителям следует помнить, что восстановление горячего водоснабжения в каждом конкретном доме зависит не только от успешности испытаний магистральных тепловых сетей, проведенных филиалом «Приморская генерация» АО «ДГК», но и от готовности муниципальных разводящих сетей, обслуживаемых МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей», а также работы управляющих компаний и ТСЖ, занимающихся отключением домов от системы теплоснабжения на время гидравлических испытаний и подключением их после завершения испытаний.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]