Полицейский из Уссурийска получил 7 лет "строгача" за взятку

170 тысяч взятки и ежемесячный взнос за «крышу». Бывший уже теперь полицейский из Уссурийска получил семь лет в колонии строгого режима, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Уссурийский районный суд Приморского края вынес приговор бывшему сотруднику органов внутренних дел. Он осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки), ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Как установлено в судебном заседании, преступные деяния совершены сотрудником отдела по вопросам миграции ОМВД России по г. Уссурийску.

Так, используя свои полномочия по осуществлению производства по делам об административных правонарушениях, действуя из корыстных побуждений, фигурант помог местному предпринимателю избежать привлечения к административной ответственности. За это он получил взятку в размере 170 тыс. рублей.

Кроме этого, страж порядка предложил этому же предпринимателю ежемесячно через посредника передавать ему денежные средства в размере 35 тыс. рублей за общее покровительство деятельности принадлежащих ему кафе и парикмахерской.

При передаче взятки посреднику тот был задержан сотрудниками УФСБ по Приморскому краю (материалы дела в отношении него выделены в отдельное производство), в связи с чем довести свой умысел до конца злоумышленник не смог.

Суд первой инстанции, признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, назначил ему за содеянное 7 лет 3 месяца условно с испытательным сроком 5 лет. Кроме этого, лишил его права 4 года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Не согласившись с приговором районного суда, в том числе в связи с необоснованностью применения ст. 73 УК РФ, сторона обвинения обжаловала его в апелляционном порядке.

Приморский краевой суд согласился с доводами прокурора, приговорив фигуранта к реальному лишению свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор считается вступившим в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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