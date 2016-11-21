Приход «бабьего лета» в ближайшие дни ждут синоптики в Приморье

Вторая половина недели понравится жителям Приморья больше, чем первая, — обещают синоптики Примгидромета. «Бабье лето» принесет с собой летние температуры, — сообщают «Вести: Приморье».

На этой неделе погодные условия в Приморском крае будет определять антициклон. Значения минимальных температур существенно отличаться не будут и составят +1...+8 °C, в горных районах воздух выхолодится до 0...-5 °C. На южном побережье теплее, +9...+15 °C. Днем в первой половине недели максимальные температуры воздуха +15...+23 °C.

Во второй половине недели в нижней тропосфере северо-западные потоки изменятся на западные. Погода возьмет курс на потепление и благодатная пора «бабьего лета» в Приморье вернется. Температурный фон повысится еще на 2 — 5 градусов, и максимальные значения температур смогут достигнуть летних значений.

Во Владивостоке на этой неделе без осадков, в первой половине недели температурный фон существенно отличаться не будет. В ночные часы +10...+13 °С, днем не выше +17...+21 °С. Во второй половине недели в столице Дальнего Востоке потеплеет на 2 — 4 градуса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]