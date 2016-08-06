Штормового предупреждения не было: Примгидромет сердится на мамкиных синоптиков

Штормовое предупреждение - это серьезно и публикуется согласно Федеральному закону. Примгидромет высказал негодование по поводу СМИ, распространяющих фейковую погоду на основании доморощенных синоптиков, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на primpogoda.ru.

Тайфун «Тапа», значительно ослабев, днем 23 сентября вышел в Японское море, где трансформировался в циклон. Смещаясь на северо-восток, в ночь на 24 сентября бывший тайфун прошел над Сангарским проливом и вышел в Тихий океан примерно в 200 км к югу от о. Кунашир. Далее он будет смещаться вдоль островов Курильской гряды в сторону Берингова моря.

Начиная с 18 сентября, когда над акваторией Филиппинского моря начала активизироваться тропическая депрессия, Примгидромет проводил постоянный мониторинг развития тропического вихря и с учетом расчетов гидродинамических моделей атмосферы информировал жителей Приморского края о возможных сценариях развития синоптической ситуации над югом Дальнего Востока.

И если в конце прошлой недели (20 сентября) угроза влияния тайфуна на погоду восточных районов края была достаточно реальной, о чем было выпущено предварительное предупреждение, то в воскресенье, 22 сентября, характер термобарического поля в средней тропосфере позволил сделать вывод о том, что над Японским морем тайфун будет смещаться по наиболее благоприятной для Приморья траектории и его влияние на погоду в крае будет минимальным.

Информация об этом была размещена на сайтах «Примгидромет» и «Примпогода», а также доведена до органов власти и соответствующих структур Приморской территориальной подсистемы предупреждения ЧС.

К сожалению, в сети Интернет нередко появляются новости со ссылкой «по данным синоптиков», которые не имеют отношения к деятельности Примгидромета и не только наносят вред репутации приморских синоптиков, но и вводят в заблуждение жителей Приморья.

Так, в конце рабочего дня понедельника, 23 сентября, на сайте информационного агентства REGNUM появилась заметка «На Приморье вышел тайфун «Тапа», в крае объявлено штормовое предупреждение»: «Согласно прогнозу синоптиков, 23—24 сентября в Приморье будет бушевать тайфун «Тапа», который принесёт сильные осадки и ураганный ветер».

Данная информация получила распространение в сети Интернет, в том числе на информационном ресурсе Mail.ru.

Примгидромет уведомляет, что штормовое предупреждение в связи с тайфуном «Тапа» в Приморье не объявлялось.

Напомним, что согласно Федеральному Закону «О Гидрометеорологической службе» от 19 июля 1998 года N 113-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 21-ФЗ), выпуск экстренной информации (штормовых предупреждений) осуществляют ТОЛЬКО федеральный орган исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (Росгидромет) и его территориальные органы.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]