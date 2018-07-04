Приморские синоптики следят за образованием нового тайфуна

В приэкваториальной зоне Тихого океана, севернее Каролинских островов, образовалась перспективная тропическая депрессия.

Утром 26 сентября тропическая депрессия находилась около 12 ° с.ш. и 147 ° в.д. и смещается в западном направлении со скоростью 20 км/час. По расчетам гидродинамических моделей в выходные дни тропическая депрессия начнет интенсивно углубляться и развернется на северо-запад — север.

В первых числа октября тайфун обрушится на южный остров Японии, Кюсю. Но далее прогностические траектории вихря разнятся.

По первой версии, тайфун, подойдя к Японии, под натиском гребня тихоокеанского антициклона круто развернется на северо-восток — восток и начнет смещаться вдоль островов, а затем уйдет в Тихий океан. В этом случае никакого влияния на погоду Приморья тайфун не окажет.

По второй версии, гребень тихоокеанского антициклона при приближении тайфуна над Японским морем разрушится, и вихрю откроется дорога для выхода на акваторию моря. Выйдя в Японское море, тайфун начнет смещаться на северо-восток, в сторону острова Хоккайдо. Его траектория может повторить траекторию тайфуна «Тапа» и серьезного влияния на погоду Приморья, вероятнее всего, не окажет.

Учитывая большой срок прогноза, ни одну из версий нельзя считать окончательной и, скорее всего, расчеты будут меняться. При поступлении новых данных информация о дальнейшем продвижении тайфуна и степени его влияния на погоду Приморского края будет уточняться.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]