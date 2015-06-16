Завершил сезон переворотом: известный приморский дрифтер не поедет на гонки в Сочи

Гонщики четырёх городов — Владивостока, Артёма, Находки, и Хабаровска приняли участие в спортивном шоу «РДС без границ». Спортсмены провели пять зрелищных дрифт-турниров — одиночные заезды, дрифт-парковка, дрифт на время, необычные парные заезды и дрифт втроём, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на организаторов.

В четырёх из пяти турниров победителей определяли зрители: организаторы шумомером измеряли, кого зрители поддерживают больше и присуждали соответствующее количество баллов. Это было не единственное нововведение. Так, на трассе «Приморского кольца» появилась арка из контейнеров, спецтехника и искусственные ограждения, которые и сыграли злую шутку с одним из участников.

В первом турнире дня спортсменам предстояло проезжать трассу по одному, стараясь задеть три мяча, висящих над трассой. Получалось это не у всех и не сразу, да и подчас складывалось ощущение, что зрителям было не так уж и важно, заденет спортсмен мячи или нет — куда важнее было, насколько эффектно пилот в принципе преодолевал дистанцию. В итоге, изрядно надымив на трассе, победу одержал Григорий Гусев (г. Находка).

Второе испытание, которое предстояло оценить зрителям — дрифт-парковка. Проезжая по трассе в дрифте, гонщики в определённый момент должны были заехать в «карман» и припарковать свой автомобиль. Выше всех зрители оценили навыки парковки Павла Киселёва — гонщика из Владивостока.

Третий турнир — дрифт на время — зрители видели впервые. Гонщикам предстояло стартовать вместе в парном заезде, после чего автомобили разъезжались во встречных направлениях и, сближаясь вновь в определённой точке, финишировали вместе. Этот турнир — единственный за всё шоу, когда судили не зрители, а техника — на каждом автомобиле установили секундомер, который и замерял результат.

Самый зрелищный и острый заезд получился у бронзового и серебряного призёров сезона РДС-Восток — Алексея Передерея и Григория Гусева. В результате заезда опытных и мастеровитых соперников (к слову, воспитанников тренера Дмитрия Семенюка), Григорий Гусев перевернулся на своём боевом Тойота Марк 2, заставив зрителей изрядно поволноваться. Однако опасения были напрасны: несмотря на облегчённый формат шоу, технические требования к автомобилям участников остались такими же, как и на соревнованиях РДС-Восток — каркас безопасности, ремни, шлем, омологированный комбинезон и так далее. Всё это позволило Григорию Гусеву пережить серьёзное происшествие, не получив ни царапины.

«На самом деле, для меня это обычный переворот. Так как я пришёл в дрифт из мотокросса, перевороты для меня не редкость. После тех аварий здесь чувствуешь себя защищённым — ремни, каркас… Машиночку только жалко — кузов под замену, с остальным будем разбираться, но достаточно дорогостоящая авария получилась. На данный момент из-за этой аварии я, к сожалению, не поеду на соревнования Российской дрифт-серии в Сочи», — заключил Григорий Гусев.

В следующей битве гонщики ехали в парных заездах, но и здесь были изменения. Если на соревнованиях конфигурацию трассы предлагают судьи, то на этот раз трасса была в полном распоряжении ведущего пилота. Именно первый сам выбирал траекторию движения в то время, как второй пилот должен был всячески подстраиваться, угадывать эту траекторию, стараясь не отставать и находиться как можно ближе к ведущему. В этих дуэлях голоса зрителей распределялись уже не так однозначно: несколько раз приходилось назначать перезаезды. Победителем стал самый молодой гонщик РДС-Восток — Денис Сорокопуд.

Завершали дрифт-шоу тройные заезды. По мнению зрителей, круче всех дрифтила втроём команда в составе: Егор Скрипников, Алексей Передерей, Григорий Гусев. Лучшим по результатам всех пяти турниров стал Григорий Гусев из Находки.

Напомним, дрифт-шоу «РДС без границ» закрыло сезон большого дрифта не только в Приморье, но и на Дальнем Востоке. Впереди у спортсменов и организаторов зимние каникулы. Одиннадцатый сезон РДС-Восток стартует уже весной 2020 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]