Регата на Кубок Находки станет международной

В Находке состоялась регата на Кубок городского округа. Как отмечают организаторы соревнований, в этом году список участников пополнился 25 гоночными яхтами из Владивостока, Артёма и Комсомольска-на-Амуре. Всего в соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов, — сообщили «Вестям: Приморье» в Минвостокразвития России.

Кроме традиционных для соревнований крейсерских яхт, на акваторию вышли юные представители класса «Оптимист» — воспитанники детской парусной секции. Всего 28 юных яхтсменов из Владивостока, Находки и Хабаровска.

«Наши дети занимаются только первый сезон, им было важно пройти всю дистанцию от начала до конца и увидеть, как нужно действовать, когда флота много. Парусная секция у нас молодая, но мы с удовольствием учим ребят и видим, как они хотят учиться и тянутся к лучшим результатам», – рассказала организатор регаты Анна Санникова.

За три дня «Оптимисты» прошли шесть гонок. При переменчивом ветре ребята оценивали ветровую и волновую обстановку, контролировали соперников и следовали советам тренеров.

За кубок в Находке боролись и крейсерские яхты. В течении двух дней группы «25 футов», «Конрад 25Р» и Open соревновались на одной короткой дистанции. А для класса ORC организаторы выставили отдельную. Как рассказали судьи, на Кубке Находки короткие гонки проходят по особой системе подсчета.

«Главное – пройти дистанцию как можно быстрее, но главная сложность — все зависит от ветра, без него гонка просто прекратится. В маршрутных длинных гонках такое правило не работает, экипажи изначально просчитывают время, за которое должны обойти соперника», — объяснили судьи.

Регата в классе ORC прошла в Находке уже в третий раз. Как рассказали организаторы, они планируют сделать Кубок Находки в классе ORC международным.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]