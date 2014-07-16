«Сами»: семейные ценности в Приморье собрались возрождать молодые семьи края





В пригороде Владивостока прошел первый форум молодых семей Приморского края «Сами», — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на агентство социальной информации.

Форум собрал более 50 семей из 19 городов и поселков. Главная цель проекта — создать в Приморском крае сообщество молодых родителей, для которых стало бы важной задачей участвовать вместе с детьми и другими родителями в решении местных общественно значимых проблем.

«Мы по себе знаем, что самое большое дело начинается с маленькой команды единомышленников, людей, увлеченных общим интересом, — рассказала АСИ исполнительный директор благотворительного фонда «Владмама» Ольга Сиянко. — Рано или поздно люди, объединенные общими ценностями и отношением к жизни, будут готовы решать и проблемы, мешающие развитию их сообщества. Мы верим, что создание семейных клубов или родительских объединений на местах, в приморской глубинке, поможет решению самых острых социальных задач».

По мнению организаторов первого форума молодых семей «Сами», список таких задач актуален для многих территорий.

Понятие «семейные ценности» перестало быть общепринятым. По данным официальной статистики, в Приморском крае наблюдается:

рост числа разводов: 2016 год — 9254, 2017 год — 9298, 2018 год – 9616;

сокращение количества браков: 2017 год — 15697, 2018 год – 14643;

снижение рождаемости: в 2015 году родилось 24494 человек, в 2016-м — 23553, в 2017-м – 20973;

усиление оттока населения из Приморского края в другие регионы. В частности, количество убывших людей в 2015 году составило сумму 80149, в 2016 году — 80267, в 2017 году – 81210.

Помимо демографических проблем, растет и число проблем, связанных с низким уровнем родительских компетенций: неосознанное родительство, межпоколенческая разобщенность, вызванная тотальной цифровизацией, снижение роли отца в жизни семьи.

«Мы живем в Сибирцево, поселке городского типа в Черниговском муниципальном районе, — говорит Алексей Щербаков, участник форума, в семье которого растет пятеро детей. — Решать подобного рода проблемы можно только всем вместе, сообща, объединяясь в семейные клубы или родительские сообщества. Важно, чтобы молодые родители перестали быть пассивными. Чтобы они, даже решая взрослые задачи, старались делать это вместе с детьми. Программа форума «Сами» — это концентрат полезной, важной и актуальной информации, переданной нам непосредственно теми экспертами, которые являются либо ее авторами, либо генераторами. В том числе и по теме социального проектирования. Мы уезжаем в свой родной поселок, зная, какой именно семейный клуб будем создавать».

В программе форума «Сами» организаторы постарались учесть запросы молодых родителей на информацию. 32 эксперта представили молодым мамам и папам свои рекомендации по самым востребованным и актуальным темам: ипотечное кредитование, налоговые вычеты, жилищные программы, самозанятость, семейные отношения, вопросы детского развития, здоровья, воспитания и современного образования.

Многие участники форума отметили важность того, что все три дня рядом с родителями были дети. Полноправными участниками форума стали 88 ребят в возрасте от трех месяцев до 16 лет. С ними работали вожатые из числа студентов педагогических вузов и волонтеры — студенты колледжей из Владивостока.

Инициатором и главным организатором форума выступил благотворительный фонд «Владмама». Финансовую поддержку мероприятию оказал Фонд президентских грантов и Департамент по делам молодежи Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]