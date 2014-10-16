Житель Владивостока расписался под обещанием убить судью
Написал письмо с угрозами в адрес судьи и отправил его. Житель Владивостока к одному преступлению добавил и второе - преступление против правосудия, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевую прокуратуру.
Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК РФ — угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении судьи, участвующего в отправлении правосудия в связи с рассмотрением дел или материалов в суде.
По версии следствия, преступные деяния совершены в ноябре 2018 г. в одном из районных судов г. Владивостока. Осужденный по ст. 166 УК РФ фигурант, знакомясь с материалами уголовного дела в зале судебного заседания, высказал в адрес судьи угрозу убийством в связи с осуществлением им своей профессиональной деятельности.
После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в СИЗО, злоумышленник собственноручно написал письмо, содержащее угрозы убийством и причинения вреда здоровью, адресованные судье. В дальнейшем указанное письмо он направил в районный суд.
В ходе следствия вину в инкриминируемом деянии фигурант признал в полном объеме.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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