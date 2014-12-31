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«Обложил трехэтажным» судью и вмиг стал подсудимым житель Арсеньева

«Обложил трехэтажным» судью и вмиг стал подсудимым житель Арсеньева

Источник фото: pixabay.com

В Арсеньеве завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в неуважении к суду.

Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины. Он обвиняется в  неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия, сообщают «Вести:Приморье».

По версии следствия,  29 января 2020  года   обвиняемый, находясь в кабинете приемной судебного участка № 29 судебного района города Арсеньева  после оглашения постановления мировым судьей судебного участка,  будучи недовольным вынесенным в отношении него по административному делу постановления о признании его виновным в совершении правонарушения, связанного с управлением транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством и подвергнутый наказанию в виде административного ареста на срок трое суток,  в неприличной форме, высказал в  адрес судьи  оскорбления, унижающие ее честь и достоинство, то есть проявил неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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