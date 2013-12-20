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Житель Приморья оскорбил адвоката нецензурной бранью

Житель Приморья оскорбил адвоката нецензурной бранью

Источник фото: Дверь в мир

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участника судебного разбирательства).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, 14 мая 2020 года обвиняемый находился в зале судебного заседания Хорольского суда. Слушалось уголовное дело по обвинению его и других фигурантов в мошенничестве. В судебном процессе он стал злиться и выражать неприязненное отношение к защитнику в виде оскорблений и нецензурной брани в присутствии других участников судебного разбирательства, то есть проявил явное неуважению к суду.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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