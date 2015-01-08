Каждый пятый пострадавший в ДТП - ребенок
По данным краевого Управления ГИБДД, каждый пятый пострадавший в результате ДТП – это несовершеннолетний, — передают «Вести: Приморье» по информации ведомства.
По данным ГИБДД, с начала сентября зарегистрировано 40 автоаварий, в результате которых получили травмы 45 детей и подростков. В одном случае несовершеннолетний скончался. ДТП произошло 15 сентября в Дальнереченском районе с участием 17-летнего пешехода, шедшего по обочине проезжей части.
В 55% ДТП получили травмы пассажиры (столкновение, опрокидывание транспортных средств, съезд с дороги, падение пассажира), 37,5% ДТП - наезд на пешехода, 7,5 % - автоаварии с участием несовершеннолетних велосипедистов.
По возрасту участников автоаварий распределение следующее: 7-14 лет - 19 ДТП; 0-6 лет - 12 ДТП; 14-17 лет - 9 ДТП.
Травматизм детей допущен на территории десяти муниципалитетов, антирейтинг возглавляет город Владивосток.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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