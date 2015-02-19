В полиции Приморья прокомментировали информацию о гибели 16-летней девушки
На территории Приморского края зарегистрирован случаи с летальным исходом для 16-летней школьницы, вдыхавшей бытовой газ. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт УМВД по Приморью.
Накануне мы сообщали об этом происшествии в сюжете "Юную девушку нашли мертвой на спортивной площадке в Приморье".
В ходе проверки сотрудники полиции установили, что девочка на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних МОМВД России «Лесозаводский» не состояла. Вместе с тем ее мать привлекали к административной ответственности по статье 5.35 КоАП (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней).
Материалы переданы для принятия процессуального решения.
В настоящее время инспекторы ПДН и участковые уполномоченные проводят мероприятия, направленные на выявление несовершеннолетних, склонных к токсикомании, а также профилактические беседы с продавцами магазинов о недопущении продажи газовых баллонов детям.
Как показала проверка инцидентов отравления несовершеннолетних, подростки хорошо осведомлены о способах применения газа с целью достижения эффекта эйфории и галлюцинаций. В результате употребления токсических веществ развивается стойкое привыкание и зависимость. Именно в подростковом возрасте очень велика вероятность появления такой зависимости.
Стоит отметить, что психическая зависимость развивается очень быстро, это заставляет подростков пробовать вдыхать газ повторно. Развитие физической зависимости занимает около 3-4 месяцев систематического употребления токсических веществ.
Вне зависимости от того, каким образом токсические соединения попадают в организм, в первую очередь их воздействие направлено на нервную систему человека.
Вдыхание паров газа вызывает удушение. Дети погибают от удушья, так как реанимационные мероприятия в большинстве случаев не помогают.
Учитывая масштабы распространения токсикомании и те необратимые разрушения, которые она производит в детском организме и психике, полиция рекомендует хозяйствующим субъектам рассмотреть возможность ограничения продажи баллонов с газом для заправки зажигалок и иных средств лицам, не достигшим совершеннолетия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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