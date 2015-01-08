Проезд в общественном транспорте Владивостока подорожает 30 сентября
Стоимость проезда в общественном транспорте Владивостока изменится с понедельника, 30 сентября, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на управление транспорта администрации Владивостока.
В пятницу, 27 сентября, постановление о новой стоимости проезда будет опубликовано в СМИ и будет считаться вступившим в силу. Однако в администрации города достигнута договоренность с перевозчиками о повышении тарифа с понедельника, 30 сентября.
«Автотранспортным предприятиям и городскому автоматическому диспетчерскому центру необходимо время для перепрограммирования оборудования, – пояснил vl.ru начальник управления транспорта Александр Иванов. К понедельнику все эти работы должны быть завершены, а транспортные средства – готовы к взиманию новой платы».
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что теперь за проезд в автобусе во Владивостоке придется отдать 28 рублей. Стоимость билета выросла также в трамваях, троллейбусах и фуникулере. Там проезд в одну сторону составит 20 рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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