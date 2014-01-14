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Дальневосточное дерби, дубль два: «Адмирал» отомстил «Амуру»

Дальневосточное дерби, дубль два: «Адмирал» отомстил «Амуру»

Фото: khl.ru


Второй раунд дальневосточного дерби состоялся сегодня в Хабаровске. На «Платинум-Арене» «Амур» принял у себя «Адмирал».  Морякам удалось взять реванш, — сообщают «Вести: Приморье». 

На 11 минуте Ондржей Витасек распечатал ворота «моряков».  Василий Стрельцов отомстил в начале  второго периода. 

За 3 минуты до конца второго периода «Адмирал» воспользовался  удалением игрока в команде противника: Шон Лалонд закрепил успех, отправив в ворота хозяев еще одну шайбу.  На второй перерыв команды отправились со счетом 2:1.

За 6 минут до окончания матча владивостокские хоккеисты снова остались в большинстве, но не реализовали преимущество, не обостряя игру. Сразу после удалили игрока уже у «Адмирала». Хозяева тоже не особо торопились атаковать, чем вызвали недовольство болельщиков — еще бы, играть оставалось 2,5 минуты, а на табло по-прежнему 2:1 в пользу гостей.

В итоге борьба «кто хуже реализует преимущество» завершилась провалом с обеих сторон. 

За полторы минуты до финального свистка «Амур» предоставил шанс «Адмиралу», убрав вратаря. Моряки им не воспользовались, но, тем не менее, матч завершился в пользу «Адмирала» — 2:1.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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