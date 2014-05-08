Отделались штрафами: в Надеждинском районе игнорируют подготовку к пожароопасному периоду

Три сельских поселения Надеждинского района оказались не готовы к пожароопасному периоду, за что были наказаны штрафами и предписанием исправить ситуацию. Однако новая проверка показала, что изменений не произошло, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ПК.

Прокуратура Надеждинского района проверила исполнение законодательства в сфере охраны лесов и населенных пунктов от пожаров, в ходе которой выявлены нарушения в указанной сфере в деятельности трёх администраций сельских поселений.

Установлено, что территории указанных поселений не оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, населенные пункты не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с нормами, условия для забора воды в зимнее время года из естественных источников наружного водоснабжения не созданы и др.

По результатам проверки прокурором района главам 3 сельских поселений Надеждинского муниципального района внесены представления об устранении выявленных нарушений закона, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

По итогам их рассмотрения 3 должностных лица привлечены привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Между тем, фактически выявленные нарушения закона к периоду подготовки к осеннему пожароопасному периоду 2019 г. устранены не были.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор района направил в суд административные исковые заявления к администрациям указанных сельских поселений о возложении на них соответствующих обязанностей устранить выявленные нарушения.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Вопросы фактического исполнения судебных постановлений и устранение выявленных нарушений закона поставлены на контроль прокурора района.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]