Тест пройден: «Смерч» поразил ракетами условного противника на учениях ТОФ





На завершающем этапе заводских ходовых испытаний модернезированный малый ракетный корабль (МРК) «Смерч» Тихоокеанского флота вышел в Японское море для проведения серии ракетных и артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ВВО.

В ходе учения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника экипаж корабля выполнил пуск двух ракет нового зенитного ракетного комплекса самообороны «Оса-МА». Ракеты успешно поразили сбрасываемые парашютные мишени. Также огонь зенитными ракетами велся по цели, имитируюшей надводный корабль условного противника.

Кроме того, МРК «Смерч» провёл комплекс артиллерийских стрельб по воздушной и морской целям из новой артустановки АК-176МА и 30-мм шестиствольной автоматической артиллерийской установки АК-630.

В текущем году на базе АО «Северо-Восточный ремонтный центр» завершены работы по ремонту с модернизацией малого ракетного корабля «Смерч» в ходе которых МРК перевооружен с ракетного комплекса «Малахит» на комплекс противокорабельных крылатых ракет «Уран». Заменено на более совершенное артиллерийское вооружение корабля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]