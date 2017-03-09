Тест пройден: «Смерч» поразил ракетами условного противника на учениях ТОФ
На завершающем этапе заводских ходовых испытаний модернезированный малый ракетный корабль (МРК) «Смерч» Тихоокеанского флота вышел в Японское море для проведения серии ракетных и артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ВВО.
В ходе учения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника экипаж корабля выполнил пуск двух ракет нового зенитного ракетного комплекса самообороны «Оса-МА». Ракеты успешно поразили сбрасываемые парашютные мишени. Также огонь зенитными ракетами велся по цели, имитируюшей надводный корабль условного противника.
Кроме того, МРК «Смерч» провёл комплекс артиллерийских стрельб по воздушной и морской целям из новой артустановки АК-176МА и 30-мм шестиствольной автоматической артиллерийской установки АК-630.
В текущем году на базе АО «Северо-Восточный ремонтный центр» завершены работы по ремонту с модернизацией малого ракетного корабля «Смерч» в ходе которых МРК перевооружен с ракетного комплекса «Малахит» на комплекс противокорабельных крылатых ракет «Уран». Заменено на более совершенное артиллерийское вооружение корабля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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