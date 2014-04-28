ТОФ проверил эффективность "Вулкана" и "Москитов"
В ходе зачетного тактического учения Приморской флотилии разнородных сил ТОФ в акватории Тихого океана были проведены стрельбы крылатыми ракетами по морским целям на дистации от 100 до 500 км, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
Флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Вулкан» по судну-мишени на дистанции около 500 километров. По данным объективного контроля, в расчетное время ракета поразила цель.
Также удар двумя крылатыми ракетами «Москит» по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника, нанесла ракетная катерная ударная группа в составе ракетных катеров «Р-14» и «Р-18». Пуск ракет выполнялся на предельную дальность. Поражение мишени на дистанции более 130 километров подтверждено.
Обеспечение безопасности выполнения боевого упражнения обеспечивали более 20 боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, самолёты Ту-142, Ил-38 и МиГ-31 морской авиации ТОФ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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