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Мост через реку Лазаревка не выдержал веса большегруза и обвалился (фото)

Мост через реку Лазаревка не выдержал веса большегруза и обвалился (фото)

Фото: Инстаграм @dps_vl

Мост через реку Лазаревку частично обрушился на краевой автодороге в Приморье. Пострадавших нет. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе администрации региона, — передают «Вести: Приморье». 

«Это мост на краевой автодороге Дальнереченск - Ракитное через реку Лазаревка. На 41 километре дороги произошло частичное обрушение моста после того, как по нему проехал автосамосвал со скальным грунтом. Вторая половина моста остается проезжей для легковых автомобилей и автомобилей массой не более 15 тонн», — сообщили в пресс-службе.

 

Сейчас предпринимаются меры для ограничения движения тяжелых грузовиков. После этого начнется организация объезда.

В Приморском крае ежегодно наводнения подмывают или полностью выводят из строя автомобильные мосты. На начало 2019 года в крае было 149 мостов в аварийном состоянии, еще шесть было полностью разрушено. По данным администрации Приморья, ремонта в регионе требуют еще около 400 мостов.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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