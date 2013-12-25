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Курить на балконе больше нельзя

Курить на балконе больше нельзя

Фото: pikabu.ru

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на РИА Новости.

Четкого определения открытого огня в документе нет, но, согласно пункту 436 противопожарных правил, его источником являются, в том числе, горящая спичка и сигарета.

Постановление правительства, вносящее изменения, опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Кроме того, согласно поправкам в документе, теперь в кинотеатрах перед началом сеансов будут демонстрировать сюжеты о действиях в случае пожара.

Также указано, что пути разгрузки товара в магазинах не должны пересекаться с эвакуационными выходами для покупателей.

Изменения коснутся и больниц: тяжелобольные пациенты и дети преимущественно должны размещаться на первых этажах зданий.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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