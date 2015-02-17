Так можно или нет? МЧС снова пояснило по поводу курения на балконах
Новые правила противопожарной безопасности, утвержденные правительством, не налагают запрет на курение на балконах квартир. Об этом заявили в МЧС 28 сентября, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на материалы федеральных СМИ.
В частности, «постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», — сообщили в пресс-службе МЧС.
С 1 октября по всей стране вступают в силу новые правила противопожарной безопасности. Документ подразумевает запрет на испoльзование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в комнатах общежитий и номерах гостиниц. В частности, будет запрещено жарить шашлыки. Размер штрафа для физических лиц достигает 5 тыс. рублей.
Однако ранее сообщалось, что под этот запрет также подпадает курение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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