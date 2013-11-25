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Леерное ограждение прошло насквозь. ДТП в Пограничном обсуждает все Приморье (видео)

Леерное ограждение прошло насквозь. ДТП в Пограничном обсуждает все Приморье (видео)

Серьезное ДТП едва не стоило жизни водителю такси, который ехал по трассе "Уссурийск-Госграница". В Пограничном районе Приморья по непонятным пока причинам произошло ДТП, в результате которого легковушку насквозь проткнуло тяжелое леерное ограждение, сообщает "Вести: Приморье".  

По словам очевидцев, водитель смог выбраться из автомобиля через заднюю дверь, он получил серьезные травмы ног и доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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