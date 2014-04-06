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Водитель такси заехал в море на Патрокле, едва не задавив людей

Водитель такси заехал в море на Патрокле, едва не задавив людей

Источник фото: svodka25

Водитель такси едва не натворил бед на пляже Патрокл во Владивостоке, сообщают «Вести:Приморье».

По словам очевидцев, водитель был в неадекватном состоянии. Очевидцы в Сети поясняют, что сначала он ездил по пляжу, по счастливому случаю не задавив людей, затем «нырнул» в море. Детали происшествия уточняются.

«Опять бухой водятел», «Педальки перепутал», отметили в комментариях.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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