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Ножом в шею и грудь: мужчине, напавшему на девушку у "белого дома", инкриминируют покушение на убийство

Ножом в шею и грудь: мужчине, напавшему на девушку у "белого дома", инкриминируют покушение на убийство

Фото: Инстаграм @prim_police

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на несовершеннолетнюю. Мужчина напал на нее с ножом и нанес несколько ударов, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на управление. 

27 сентября 2019 года в центре города Владивостока возле здания на улице Светланская  мужчина напал на 17-летнюю девушку и нанес ей три удара ножом в шею и грудную клетку. Мужчина пытался скрыться, однако, убегая, спрыгнул с высоты,  повредил ногу и был задержан.  Девушка позвала на помощь и ей оказана медицинская помощь.   

По факту нападения на несовершеннолетнюю следственными  органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30,  ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).  

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего,  проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники полиции. 

Ранее «Вести: Приморье» сообщали о том, что мужчина своим поступком решил проверить нож на чиновниках. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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