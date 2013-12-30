В Приморье псих напал с ножом на несовершеннолетнюю

В Приморье завершено расследование уголовного дела по факту покушения на убийство несовершеннолетней (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Как сообщате "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, в утренние часы 27 сентября 2019 года на крыльце дома по улице Светланской в городе Владивостоке 34-летний мужчина напал на 17-летнюю девушку и нанес ей три удара ножом в область шеи и грудной клетки. Девушка оказала активное сопротивление и осталась жива, получив легкий вред здоровью. Мужчина скрылся, однако вскоре был задержан.

Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы мужчина, как в момент совершения инкриминируемых ему деяний, так и в настоящее время страдал и страдает психическим расстройством, он не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. В связи с чем нуждается в применении к нему мер медицинского характера.

В связи с чем, материалы уголовного дела направлены в суд для решения вопроса о применении в отношении него принудительной меры медицинского характера в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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