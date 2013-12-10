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В общежитии колледжа психически больной юноша ударил ножом сверстника

В общежитии колледжа психически больной юноша ударил ножом сверстника

Источник фото: Varlamov.ru

Следственным отделом по г. Спасск-Дальний завершено расследование уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, 17-летний парень, находясь в общежитии колледжа, расположенного в с. Черниговка Черниговского района Приморского края, в ходе ссоры с 17-летним потерпевшим, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес ему один удар ножом хозяйственно-бытового назначения в область грудной клетки справа, чем причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью.

Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов несовершеннолетний, совершивший запрещенное уголовным законом деяние, страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для решения вопроса о применении в отношении него принудительной меры медицинского характера.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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