Психушка или камера: житель Покровки ожидает решение суда
В Октябрьском районе завершено расследование уголовного дела по факту убийства мужчины, сообщают "Вести:Приморье"
Следствие завершило расследование уголовного дела по факту убийства мужчины.
По версии следствия, в октябре 2019 года 27-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в своей квартире в доме на улице Северная Мелиораторов в селе Покровка Октябрьского района, не осознающий фактический характер и общественную опасность своих действий в силу заболевания, поссорился с 28-летним потерпевшим. Нанес ему не менее 6 ударов ножом по телу. От полученных ранений потерпевший скончался.
Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы мужчина, как в момент совершения инкриминируемых ему деяний, так и в настоящее время страдал и страдает психическим расстройством, он не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. В связи с чем нуждается в применении к нему мер медицинского характера.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для решения вопроса о применении в отношении него принудительной меры медицинского характера в психиатрическом стационаре специализированного типа.
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