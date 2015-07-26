Педиатры Владивостока будут ездить к пациентам на Lada Niva
Сразу четыре санитарных автомобиля поступят в ближайшие дни в распоряжение участковых врачей-педиатров детской поликлиники №2 Владивостока. Новые автомашины Lada Niva обошлись краевому бюджету в 2 млн. рублей, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.
По информации краевого департамента здравоохранения, санитарный транспорт уже на полпути к Владивостоку и после постановки на учет будет передан в распоряжение медиков.
«Машины предназначены для развоза участковых педиатров на вызовы. Для их приобретения детской поликлинике было направлено более 2 миллионов рублей из краевого бюджета», – сообщил врио вице-губернатора Приморья Виктор Фисенко.
Детская поликлиника №2 – это одно из крупнейших медучреждений в крае. В настоящее время к ней приписаны почти 28 тысяч горожан. Поликлиника имеет в своем структурном подразделении четыре крупных филиала, в том числе обслуживает жителей домов в бухтах Щитовая и Горностай.
«Для нас это важное приобретение, наша филиальная сеть разбросана от поселка Рыбачий (Горностай) до центральной площади Владивостока. Можно представить, сколько километров преодолевают врачи. Теперь в непогоду и в холодное время года им будет гораздо комфортнее работать», – сказала главврач медучреждения Ирина Попова.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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