Временные неудобства ради конечного комфорта. Во Владивостоке готовятся к сдаче второго филиала третьей детской поликлиники. Долгожданного ремонта учреждения ждали не один десяток лет. Помощь пришла со стороны краевой власти.

Пока это помещение мало напоминает детскую поликлинику. Полным ходом идет капитальный ремонт. Однако, терпеть неудобства маленьким пациентам и их родителям осталось недолго. Оценить новые комфортные условия «Владивостокской детской поликлиники №3» можно будет уже в начале января.

Светлана Нагибко, главный врач Владивостокской детской поликлиники №3: «Будет заменено сантехническое оборудование, электрооборудование, будет принцип бережливой поликлиники. Ремонта в данном филиале не было, наверное, со времен Советского Союза. Здесь ведут прием четыре педиатрических участка, обслуживается 3200 человек населения».

А неудобства действительно есть. До окончания ремонтных работ кабинеты участковых педиатров перенесли в поликлинику в район Снеговой Пади. В условиях городского трафика местные жители тратят только на дорогу до учреждения в лучшем случае час.

Анна Сергеева, жительница дома №17 по улице Гамарника: «У нас очень много родителей без машин. В Снеговую Падь без личного автотранспорта не доберешься, это очень долго. Если я маму прошу свою съездить с ребенком, это на полдня. Час туда на автобусе, там у врача, час обратно».

Долгожданный капитальный ремонт за счет средств краевого бюджета проводят и в филиале поликлиники в Камском переулке. Здесь медики учатся работать в новом формате, осваивают бережливое производство. Основные работы в филиале уже завершены. Всего на капитальный ремонт было выделено 4 миллиона рублей. Сейчас осталось только закупить мебель, оборудовать кабинеты и можно начинать приём пациентов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]